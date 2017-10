Lual inaugura programação cultural do Intercom 2008 nesta terça

A programação cultural do XXXI Congresso Brasileiro de Comunicação (Intercom/2008) terá início nesta terça-feira (2) com o Lual do Intercom, à partir das 19h.As boas vindas aos congressistas do evento ficarão a cargo do reggae das bandas Frutos de Paz e Naturalmente, e do pop-rock do D’Vibe, que se apresentam no Espaço Astral, na praia de Ponta Negra. A entrada é gratuita e aberta para todo o público.A programação cultural do Intercom prossegue durante todos os cinco dias, sempre com artistas potiguares indicados pela Fundação José Augusto.Nas atividades que vão até sábado (6) participam nomes como Rosa de Pedra, Os Bonnies, Grupo Pau e Lata, Tropa Trupe Cia. De Arte, Cineclube Natal, entre outros.

Luau do Intercom

Terça-feira (02/09)Participação: Frutos de Paz, Naturalmente e D'’VibeLocal: Espaço “Astral -” – Ponta NegraHorário: 19hEntrada franca