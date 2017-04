Mercado da vaidade e dos bilhões

Vlademir Alexandre Aos 33 anos, Gercely Gomes já soma duas correções, uma lipoaspiração e silicone nos seios.

Para quem não se sente confortável com o próprio corpo é quase um suplício conviver com a eterna moda verão brasileira, motivo que tem levado cada vez um número maior de pessoas à mesa dos cirurgiões plásticos, fazendo inflar o mercado no país – que já é o segundo no mundo em intervenções cirúrgicas de estética, perdendo apenas para os Estados Unidos.Dados de 2007 da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas (SBCP) dão conta de que são realizadas mais de 616 mil cirurgias plásticas por ano no Brasil.Isso significa dizer que o brasileiro gasta R$ 4,5 bilhões anualmente com esse tipo de intervenção. Uma cirurgia plástica custa em média de R$ 3 a 6 mil. A grande questão é que parece que depois da primeira cirurgia, as pessoas não querem parar mais.É o caso da corretora de imóveis Gercely Gomes. Com 33 anos de idade, ela já se submeteu a cinco cirurgias plásticas – duas lipoaspirações, um par de próteses de silicone de 285 mililitros nos seios e duas correções.As mais recentes foram a correção de uma cicatriz no maxilar e a prótese nos seios, feitas há dez dias. “E pretendo continuar enquanto for necessário. A próxima será uma cirurgia de abdômen (ou abdominoplastia)”, diz.E apesar da recuperação ser um pouco dolorida, ela garante que vale à pena o sacrifício. “Eu fui spaziana (como ela se refere às pessoas que são freqüentadoras de spa) durante dez anos, sempre fiz academia, mas não adiantava. Perdia peso e logo ganhava tudo outra vez. Com a lipo, onde se tira gordura, não volta mais. Pode voltar em outros lugares, mas ali onde tirou, não.”Ao todo, a corretora já contabiliza um gasto de cerca de R$ 15 mil. “Foi o dinheiro mais bem gasto de toda a minha vida. Nunca é demais investirmos na nossa auto-estima, pois quando ela está bem, todo o resto vai bem na nossa vida”, assegura.A funcionária pública Katalyna Dante concorda. Ela já investiu aproximadamente R$ 18 mil em três cirurgias (duas lipos e próteses de silicone nos seios) e caminha para a quarta – uma rinoplastia. Isso, com apenas 29 anos de idade – a primeira cirurgia foi realizada aos 25 anos.E apesar de todos os impedimentos e da recuperação ser um tanto desconfortável, ela não desiste. “Quando tive minha filha, perdi muito sangue e o médico alertou que eu não poderia fazer mais nenhuma cirurgia. Mas eu fiz todos os testes e não me arrependo. Para ela, as plásticas viciam. “Quanto mais se faz, mais se quer fazer.”