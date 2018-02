Ferdinando Teixeira pode assumir o Bahia Informação circulou depois da derrota por goleada sofrida pelo tricolor baiano nesta sexta-feira (3). Ex-técnico do ABC disse que conversou com dirigentes baianos, mas ainda não tinham se acertado.

O treinador Ferdinando Teixeira pode assumir o comando do Bahia nestas últimas rodadas da série B. A informação foi ventilada no estádio Frasqueirão após a derrota por 5 a 1 sofrida pelo tricolor baiano diante do ABC.



Ferdinando esteve no comando do ABC, mas alguns resultados insatisfatórios fizeram com que ele entregasse o cargo. Depois desse episódio, o treinador disse que não tinha planos de assumir outros clubes ainda este ano.



Contudo, desde a semana passada dirigentes do clube baiano já vinham mantendo contato com o treinador e chegaram a oferecer proposta. Segundo a imprensa baiana, Ferdinando pode se apresentar ao Bahia já no começo da próxima semana.



Em contato com a Rádio Globo, o técnico Ferdinando Teixeira disse que teve uma conversa com os dirigentes baianos na semana passada e queriam que ele assumisse já contra o ABC. "Expliquei que tenho um filho candidato no interior e tenho alguns negócios por aqui. Por esse motivo, não poderia ir agora", declarou.



Ele disse que os dirigentes baianos não gostaram - num primeiro momento - disso, mas depois voltaram a falar com o treinador. "Depois disso, eles disseram que as portas estavam abertas (no Bahia), mas não me ligaram mais", contou. A idéia de Ferdinando é montar um planejamento para o campeonato baiano de 2009.