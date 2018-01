Bolsa de SP fecha em alta de quase 4% Mercado operou influenciado pela notícia do acordo preliminar firmado entre republicanos e democratas no Congresso americano sobre o plano de ajuda do governo ao sistema financeiro.

A Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa) fechou hoje (25) em alta de 3,98%, a 51.828 pontos. O dólar caiu 1,57% e fechou o dia a R$ 1,82. O mercado operou influenciado pela notícia do acordo preliminar firmado entre republicanos e democratas no Congresso americano sobre o plano de ajuda do governo ao sistema financeiro nos Estados Unidos. O pacote de ajuda deve ser colocado em votação amanhã (26).



As ações que mais se valorizaram na BM&F Bovespa foram Lojas Americanas (10,93%) e Cesp (9,41%). As maiores quedas foram Sadia (-3,89%) e Siderurgia Nacional (-1,25%).