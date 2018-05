Morte em Pium: Delegado confirma que laudo residuográfico em estudante deu negativo Polícia Militar alega que matou Diego Coelho depois que ele atirou contra policiais. Exame do Itep aponta que não havia vestigios de pólvora nas mãos dele.

O titular da 2ª Delegacia de Parnamirim, delegado Vanderley Alves, confirmou que o laudo do exame residuográfico realizado no estudante universitário Diego Coelho de Oliveira, de 21 anos, deu negativo. Isso quer dizer que não foram encontrados vestígios de chumbo nas mãos dele, o que reforça a versão da família de que o jovem não atirou na polícia.



Diego foi morto com um tiro nas costas no fim da noite de segunda-feira (20), em Pium. A Polícia Militar alegou que teria atirado contra ele depois que o estudante furou uma barreira policial e atirou contra a viatura. Além de Diego, o Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) entregou nesta quinta-feira (23), o resultado do teste residuográfico feito no amigo dele Luciano Cruz, de 24 anos.



Ele também foi atingido por disparos da PM e se encontra no hospital Deoclécio Marques, em Parnamirim. O delegado Vanderley Alves destacou que agora vai aguardar o resultado dos exames feito nos outros dois jovens que foram abordados pela polícia, em Pium.



Os laudos de Ivanês Rodrigues e Luis Carlos dos Santos deverão ser entregues pelo Itep nesta sexta-feira (23). Questionado se pretendia convocar os policiais militares que teriam atirado em Diego para prestar depoimento, o delegado informou que por enquanto não. “Vou aguardar o resultado dos outros dois laudos”, disse.