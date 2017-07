BNB renegocia dívidas rurais até setembro Os produtores rurais são beneficiados com a redução de encargos e restabelecimento de acesso ao sistema financeiro nacional.

Os produtores rurais, inclusive os mutuários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), têm até o próximo dia 30 de setembro para renegociar suas dívidas com o Banco do Nordeste, sendo beneficiados com a redução de encargos e restabelecimento de acesso ao sistema financeiro nacional.



Segundo o presidente do Banco do Nordeste, Roberto Smith, a iniciativa, baseada na Medida Provisória 432, de 27/05/2008, beneficiará cerca de 700 mil operações de agricultores familiares e demais produtores rurais. A a medida gera uma expectativa de atendimento recorde de regularização de dívidas.



De acordo com a fonte de recursos utilizada no financiamento, as renegociações prevêem benefícios como: prazo adicional para pagamento; descontos para liquidação de dívidas; redução dos encargos por atraso; e alteração de encargos pós-fixados para prefixados.



A MP 432 contempla, ainda, a substituição dos encargos pós-fixados para pré-fixados de operações não-rurais com recursos do FNE, contratados até 14 de janeiro de 2001. Para obter os benefícios, o produtor rural deverá assinar um “Termo de Adesão” até 30/09/2008, disponível nas agências no BNB e na Internet, a fim de que este documento seja encaminhado ao Banco para análise e enquadramento da operação nas condições da Medida Provisória.