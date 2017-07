A seleção Brasileira de futebol feminino conquistou sua primeira vitória nos jogos olímpicos. As meninas do Brasil derrotaram a Coréia do Norte por 2 a 1.Os gols da vitória brasileira foram marcados por Daniela Alves e Marta, ainda no primeiro tempo.O próximo adversário do Brasil é a seleção da Nigéria. O jogo acontece na terça-feira (12), às 6h. Acompanhe o desenrolar das competições no hotsite do portal