Nasemana: Segundo turno ainda é miragem

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

Nasemana, que circula neste sábado, destaca as incertezas de especialistas e candidatos a respeito do segundo turno nas eleições para prefeito de Natal.

Editorial:

A despeito de pontos polêmicos em torno do Plano Diretor de Natal, insegurança jurídica é o que mais assusta os investidores.Diógenes Dantas: Quem sabe o futuro é Deus.

Saiba quais os demais assuntos abordados pelo Nasemana:

• Na Política: Há 20 anos, Brasil entrava em outra era com a elaboração da Constituinte de 88.• Na Política: Pleitos municipais vão à Justiça.• Na Cidade: Tombamento do Morro do Careca na berlinda.• Na Cidade: Na Guarda Municipal, falta estrutura para trabalhar.• Na Cidade: Utilização do amianto está sendo proibida por causar graves riscos à saúde.• Na Entrevista: Ex-senador Fernando Bezerra analisa o atual momento da política brasileira e diz: os nomes são mais fortes que os partidos.• Na Polícia: Violência: uma lição que precisa ser apagada das escolas.• Marcos Alexandre: Natal se prepara para uma invasão de petistas de alto escalão nos próximos dias.• Roberto Guedes: Pré-sal do RN é pobre.• Na Economia: Pequenas e grandes empresas registram crescimento na geração de empregos.• Na Geral: Praça Santa Cruz Bica é usada para consumo de drogas no centro de Natal.• Na Tecnologia: Tecnologias como celular e internet têm se tornado uma ameaça a privacidade.• 20 Perguntas: Saiba mais sobre portabilidade de celular.• No Dois: Forças Armadas apostam no fascínio dos tanques e fuzis para atrair público no Sete de Setembro.• Na Gastronomia: Batata Rostie: recheada e deliciosamente substanciosa.• Na seção Estar Bem, Gabriela Duarte comenta pesquisa que aponta que a cerveja pode ajudar a combater infecções e processos inflamatórios.• Na Cultura: Embora de contribuição inegável para a cultura do estado, a pesquisa histórica no RN ainda enfrenta muitos problemas.• Na Cultura: Promotor João Batista Machado cobra há quase um ano solução para o arquivo do estado.• Alex de Souza: La Fontaine encontra o século 21.• Getúlio Soares: Festival.• No Esporte: Brasil tenta recuperar o crédito perdido.• No Esporte: Badminton é mais um esporte a despontar no RN.• No Esporte: Zé Carlos: "Quero fazer o melhor aqui no América".• No Esporte: Jucivaldo Felix: Ele respira esporte.• Alan Oliveira: A hora do basta!• Edmo Sinedino: O que fazer?• No Turismo: Liberados os descontos nas tarifas para a América do Sul.• Zenaide Castro: Turistas norte-americanos em viagem no Brasil podem concorrer a nova viagem ao país.• Geórgia Nery: Circo de Beijing é ótima pedida para o fim de semana.