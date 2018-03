Mossoró: Larissa Rosado vota e fala do crescimento na reta final

Divulgação Larissa Rosado votou acompanhada pelas filhas em Mossoró

Larissa fez críticas à administração de sua prima e adversária Fafá Rosado e se disse confiante com a vitória. “O povo está decepcionado com a atual administração e quer uma nova prefeita na cidade”, declarou.A deputada estadual creditou seu crescimento nas pesquisas de intenção de voto à visita de Lula em Mossoró, embora o presidente não tenha participado da campanha, e ao empenho da governadora do estado, Wilma de Faria (PSB).