Pesquisa do Procon registra estabilidade nos preços dos combustíveis O levantamento apontou alta no preço do Gás Nacional Veicular (GNV) de 8,10%.

Entre os dias 22 e 23 desta semana, o Procon Municipal fez um levantamento com 124 postos de combustível de Natal e Nova Parnamirim. Na pesquisa, foi constatado que os preços da gasolina, álcool, diesel, além do gás de cozinha, permaneceram estáveis em relação a agosto. O único aumento foi verificado no GVN, que passou a R$1,83 o metro cúbico.



O preço médio da gasolina verificadas nos postos foi de R$ 2,66. Em 93% dos estabelecimentos, o valor permaneceu em R$ 2,69, enquanto 4,4% promoveram redução no valor. 2,6% aumentaram os preços em 1,1%. A diferença entre o maior e o menor preço foi de 2,62%, a menor em três anos, representando R$ 0,08.



O álcool sofreu uma redução de R$ 1,967 para R$ 1,955, em setembro. O valor representa 73% do preço da gasolina, Cerca de 60% dos postos mantiveram os mesmos preços de agosto, enquanto 37,4% promoveram redução (apenas 2,6% reajustaram os preços). A diferença entre o maior (R$ 2,030) e o menor preço (R$ 1,910) é de 6,3%, e o preço mais comum é R$ 1,990 (33 postos).



O Diesel custa, em média, R$ 2,087/litro, ou seja, uma redução de 0,09% em relação a agosto, quando custava R$ 2,089. O gás de cozinha continua, em setembro, praticamente, com os mesmos preços de agosto (R$ 33,34 contra R$ 33,32, respectivamente).



A única alta aferida foi no preço do GNV que passou de R$ 1,685/m3 (em agosto) para R$ 1,822/m3 agora em setembro, registrando reajuste médio de 8,1%. A maioria dos postos que comercializam o GNV (83,8%) o fazem ao preço de R$ 1,830/m3. Cem por cento dos postos promoveram aumento no preço do GNV, em índices muito próximos (entre 7,10% e 9,64%).



Com relação ao preço por zona em Natal, os valores estão muito próximos em todas as regiões da cidade. A pesquisa do Proncon constata que os postos da zona sul apresentam os maiores preços médios para álcool e gasolina (R$ 1,974 e R$ 2,678, respectivamente). Por outro lado, o álcool mais barato foi encontrado na zona oeste e na zona norte (R$ 1,930, em média), e a gasolina mais barata, na zona norte (R$ 2,647).