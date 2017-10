Sonho realizado nas bases do ABC

Fotos: David Freire João Paulo foi artilheiro do campeonato Sub-20 com 33 gols.

Além do título, o alvinegro conquistou a vaga para disputar a Taça São Paulo de Futebol Junior, que será disputada ano que vem. Este foi o sexto título de campeão estadual Sub-20 do treinador Wassil Mendes.Para alguns jogadores do elenco alvinegro, a grande conquista veio após o término do campeonato, quando foram promovidos ao time profissional do ABC, que disputa a série B do Campeonato Brasileiro.Foram integrados ao plantel profissional o goleiro Welligton, os zagueiros Cleiton, René e Edson, os laterais Paulinho e Delano, os volantes Sorato, Danilo Lopes e Jonatha, o meia Coimbra e o atacante João Paulo. Destes, o zagueiro Edson foi remanejado para o time Sub-17. Dos que foram promovidos, destaque para o goleiro Welligton, que sofreu somente sete gols e foi considerado o menos vazado da competição, e João Paulo, artilheiro do campeonato marcando 33 gols.Garotos que vêm de origem humilde com o sonho de vencer no futebol e ter uma carreira de futuro. O pensamento é praticamente igual para eles. Como exemplo, o volante Danilo Lopes e o atacante João Paulo.Antes do primeiro treino com o time principal, os dois jogadores conversaram com a reportagem doe não escondiam a satisfação em integrar o elenco de profissionais do ABC. "É bom pra gente essa promoção e assim a gente busca o nosso espaço", declarou Danilo Lopes, que está no ABC há quatro anos.Artilheiro com 33 gols e questionado pela disputa por posição no ataque alvinegro, João Paulo disse que terá a responsabilidade dobrada. "É mais difícil, mas vamos trabalhar para ter um bom desempenho", comentou o atacante que joga no alvinegro há quase dois anos.O volante Danilo Lopes também ressalta que vai disputar pela posição. "Vou trabalhar para ajudar o ABC na competição e assim conquistar o espaço no time", avisou. Os dois atletas ressaltaram o apoio recebido dentro do clube e a forma como a categoria é valorizada. "O ABC está bem na sua base. Prova disso foram os jogadores que subiram para o profissional", disseram os jogadores.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 23 - 30 de agosto a 5 de setembro de 2008)