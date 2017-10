Cabelo ousado de atleta potiguar chama atenção em Pequim

Saulo Cruz/CPB Potiguar Adriano Lima e paulista Daniel Dias chamam atenção

Adriano apareceu na Vila Paraolímpica com um novo corte de cabelo ousado, e com uma tintura um pouco diferenciada. Acompanhado do seu colega Daniel Dias, eles chamaram atenção na abertura dos jogos na China.Os dois atletas pintaram os cabelos de louro, e desenharam a bandeira do Brasil atrás.Daniel Dias (classe S5) é o atual detentor dos recordes mundiais dos 100 e 200m livre, 100m costas e 200m medley. Já Adriano (classe S6) foi ouro no revezamento 4x50m medley, além de prata nos 4x50m livre.