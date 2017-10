TRE aprova registro de candidatos a prefeito de Touros e Guamaré

Luana Ferreira O presidente do TRE Expedito Ferreira e o procurador regional Fábio Venzon conversam durante sessão

A penúltima sessão para avaliação da viabilidade de candidaturas a prefeito e vereador pelo Tribunal Regional Eleitoral começou com o deferimento de Josemar França, que concorre à prefeitura de Touros, e João Pedro Filho, que quer ser vice-prefeito de Guamaré.Pelo menos 50 candidaturas ainda devem ser julgadas pelo TRE até sábado (6), último dia em que o órgão pode indeferir registros. Para decidir se um candidato pode ou não disputar a campanha, o TRE avalia critérios como alfabetização, domicílio eleitoral e aprovação ou não de contas junto ao Tribunal de Contas da União e do Estado.Após sábado e até o último dia do pleito, poderá haver cassação do registro por irregularidades na campanha, como abuso de poder econômico e propaganda irregular, por exemplo. Até agora três candidatos a prefeito correm o risco de terem seus registros cassados: Fafá Rosado (Mossoró), Norma Ferreira (São José de Mipibu) e Flávio Veras (Macau). Eles ainda não têm data para julgamento.