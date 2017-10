Segurança pública: uma responsabilidade de todos

Vlademir Alexandre Na Zona Norte, mas precisamente, no bairro de Soledade II, a polícia do bairro é atuante.

Esse, pelo menos, é o objetivo da coordenação de Programas para a Cidadania da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social, que atualmente faz um levantamento de como estão as estruturas das bases e o efetivo de policiais militares para atuar nos pontos.São 22 bases, sendo que 10 localizadas na Zona Norte, oito na Zona Sul, três na Zona Oeste e uma na Leste. Bairros como, Alecrim, Quintas e Redinha, por exemplo, ainda carecem de uma base comunitária."Assumimos há três meses. Estamos fazendo um trabalho de levantamento para saber as reais necessidades de cada base. Queremos verificar não só a parte estrutura do local, mas também como está o desempenho dos policiais", diz a coordenadora de Programa para a Cidadania da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social, Rosângela Guedes.Segundo ela, a maioria das bases possui dois policiais, quando o ideal seria três."Nos preocupamos muito com o efetivo, inclusive, estamos desde o mês passado realizando o primeiro curso de multiplicadores voltado para oficiais, delegados, agentes de Polícia Civil, oficiais do Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. Eles serão agentes multiplicadores no curso de promotores direcionado para agentes de segurança e comunidade", afirma.Questionada se havia alguma base fechada por falta de policial, ela foi categórica: "Todas as nossas bases estão em funcionamento". Entretanto, a coordenadora destaca a ação integrada da comunidade com a polícia nos bairros."É importante que a polícia do bairro conheça os moradores. É importante também que a comunidade trabalhe em conjunto na fiscalização", alerta ela, lembrando que os policiais que atuam no programa trabalham a pé, mas com auxílio, quando necessário, de viaturas. Entre as principais reclamações nos bairros, ela conta que furto e roubo são as mais comuns.Para o major Aguinaldo Pires, que faz parte da coordenação de Programas para a Cidadania, o principal objetivo dessa "nova estratégia" de policiamento não é só atender as ocorrências, mas sim atuar primariamente antes que o crime aconteça."Diferentemente da polícia tradicional, que trabalha de forma reativa, a polícia nos bairros age de forma preventiva", declara ele, afirmando que a primeira célula de polícia comunitária em Natal foi implantada há oito anos no bairro Barro Vermelho. Ele acrescenta que a satisfação da população em relação à atuação da polícia comunitária é medida através da melhoria na qualidade de vida.Morador do bairro de Candelária, na Zona Sul da capital, o comerciante Miguel de Carvalho conta que precisou uma única vez da polícia do bairro e foi prontamente atendido. "Meu filho chamou os policiais porque tinha umas meninas fazendo arruaça na calçada aqui de casa". Ele ressalta, porém, que a criminalidade no bairro vem crescendo assustadoramente. "Um amigo nosso foi assaltado quando chegava em casa. Os ladrões levaram jóias e celulares. Isso é um absurdo. Alguém tem que fazer alguma coisa", apela.Residente no bairro de Ponta Negra, a escriturária do Banco do Brasil, Sylvânia Calisto, diz que uma vizinha precisou da polícia do bairro para evitar um furto em sua residência, mas como os policiais não tinham carro para o deslocamento se sentiu prejudicada com a falta de agilidade. "Nós procuramos (policiais da base), mas infelizmente a demora na chegada atrapalhou a resolução do incidente".Na Zona Norte, mas precisamente, no bairro de Soledade II, a polícia do bairro é atuante. No entanto, alguns moradores criticam a falta de agilidade. Proprietária de um mercadinho no bairro, Elizete Jales conta que há um ano e meio teve seu estabelecimento invadido por dois bandidos."Fui até a base policial. Mas, chegando lá não havia viatura para fazer uma ronda", declara ela, lembrando que os bandidos levaram um celular. Para a empresária, apesar do transtorno ocorrido em seu comércio, a presença da polícia do bairro é extremamente positiva. "Se eles não estivessem por aqui seria bem pior. O vandalismo já tinha acabado com tudo", finaliza.A reportagem do Nasemana visitou a base comunitária de Soledade II e constatou que, ao contrário do que informou (são dois, mas o ideal seria três) a coordenadora de Programas para a Cidadania da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social, apenas um policial trabalhava no momento."São três policiais sim, mas quem trabalha na base tem a carga horária de 24h por 48h", afirma o policial, informando que a principal dificuldade é a falta de efetivo. Ele destaca que os policiais que atuam na base são moradores do bairro e isso facilita a integração. Sobre as ocorrências mais freqüentes, ele informa que os assaltos a comércios figuram em primeiro lugar na lista de reclamações dos moradores.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 23 - 30 de agosto a 5 de setembro de 2008)