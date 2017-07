César Cielo ganha ouro para o Brasil nos 50m Livres

César Cielo Filho conquista a pimeira medalha de ouro para o Brasil. O Cubo de Gelo se desenha de verde e amarelo e ouviu pela primeira vez o hino nacional. Ele ganhou a prova nos 50m livres, cumprindo a promessa que fez ao chegar em 3º e conquistar o bronze nos 100m livres anteontem.

César falou emocionado, vibrou, chorou e disse com voz embargada a sua emoção. "Agora eu sou campeão olímpico, agora eu posso dizer que sou campeão olímpico", disse César. Ele agradeceu o apoio da família e falou que todo o sacrifício tinha valido a pena pelo momento que estava vivendo.

Não é a sétima como Michael Phelps, mas apenas a primeira mas que juntada à de bronze se torna uma conquista maior de todos os tempos.

Foi o primeiro ouro do Brasil nas piscinas na história de Olimpíada. Definitivamente, César Cielo entra para a história como o primeiro atleta a conquistar medalha de ouro para o Brasil na natação.



Dia histórico

O Centro Nacional de Natação (Cubo d'água) foi o cenário de um dia histórico para a natação brasileira. Com o tempo de 21s30, o nadador paulista César Cielo bateu novamente o recorde olímpico na final dos 50m livre neste sábado, dia 16 de agosto, e conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil na história da natação em Jogos Olímpicos e a primeira vez em que o país subiu ao lugar mais alto do pódio em Pequim 2008. Os franceses Amaury Leveaux e Alain Bernard ganharam as medalhas de prata e bronze, respectivamente, com os tempos de 21s45 e 21s49.