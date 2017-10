Paraolimpíadas são abertas oficialmente em Pequim

As paraolimpíadas de Pequim começaram oficialmente na manhã deste sábado (6) com a cerimônia de abertura realizada no estádio Ninho do Pássaro.



A delegação brasileira foi a 28ª a desfilar e teve como porta-bandeira o judoca Antônio Tenório, que conquistou a medalha de ouro nas paraolimpiadas de Atenas há quatro anos.



*com informações do UOL e do Comitê Paraolímpico Brasileiro