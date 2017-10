Pesquisa revela que mercado de medicamentos genéricos cresce no país De acordo com a pesquisa, no primeiro semestre desse ano o mercado de genérico cresceu 15% em volume em relação ao mesmo período do ano passado.

Uma pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró Genéricos) revelou que de 2001 a 2008, a venda desse tipo de medicamento proporcionou uma economia de R$ 8,8 bilhões aos consumidores. Os medicamentos genéricos custam, em média, 35% a menos que os tradicionais, os de referência.



De acordo com a pesquisa, no primeiro semestre desse ano o mercado de genérico cresceu 15% em volume em relação ao mesmo período do ano passado, e as vendas deram um salto de 4,5% no primeiro semestre, também comparada ao primeiro semestre de 2007.



O vice-presidente da associação, Odinir Finotti, afirmou em entrevista à Rádio Nacional de Brasília, que de cada 100 medicamentos consumidos no Brasil, 17 são genéricos.





“Ou seja, 17% das vendas de medicamentos são genéricos. É uma participação crescente a cada ano. O mercado genérico cresce três vezes mais rápido do que o mercado farmacêutico como um todo. As pessoas estão adotando cada vez mais o genérico como alternativa para tratar os seus problemas de saúde”, disse.



Segundo Odinir, hoje os medicamentos genéricos custam em torno de 50% menos que os de marca. “De acordo com a legislação, tem que ser no mínimo 35% mais barato, mas devido a grande oferta que existe entre os medicamentos genéricos, esses preços chegam a ficar até 50% mais baixos. Tem casos onde os preços são 85% mais baixo que os produtos de marca”.



Ele admitiu que é normal as pessoas terem uma certa preocupação com a eficácia e segurança dos medicamentos genéricos.



“Tudo o que é novidade, e se tratando de saúde pública e bem-estar das pessoas, gera uma certa preocupação. Os próprios números do consumo de medicamentos genéricos mostram que preocupação praticamente não existe mais”, disse.



Odinir disse que os laboratórios de marca trabalham também com medicamentos genéricos. “O medicamento genérico passa a ser uma unidade dentro dos próprios laboratórios. [Os laboratórios] Utilizam toda a experiência e o conhecimento para poder produzir também o genérico. É uma tendência, tem marcas e genéricos”.