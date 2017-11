Bebidas alcoólicas não serão mais vendidas no estádio Machadão Secretário de Esporte e Lazer e presidente do América se reuniram com representantes dos bares e fecharam acordo.

A partir do dia 14 de setembro, bebidas alcoólicas não serão mais vendidas no interior do estádio Machadão. A decisão foi acertada entre a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), América Futebol Clube e concessionários dos bares localizados no estádio.



O acordo foi firmado entre o secretário de Esporte e Lazer, Ney Dias, o presidente do América, José de Vasconcelos da Rocha e representantes dos bares, que assinaram um termo de compromisso concordando com a recomendação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de suspender a venda de bebidas alcoólicas em todos os estádios do País.



“Após uma longa reunião com os concessionários dos bares fechamos um acordo que entrará em vigor a partir do dia 14. Eles foram sensíveis ao nosso pleito e, assim sendo, os jogos do América continuarão a ser realizados no Machadão”, disse o secretário Ney Dias.



Para o presidente do América, a decisão foi a melhor possível para todos os envolvidos. “A CBF estava pressionando a não aceitar mais a venda de bebidas alcoólicas no estádio, sob pena dos jogos do América serem transferidos para outras cidades, o que acarretaria em um imenso prejuízo para todos nós.



Então, precisávamos do entendimento dos concessionários dos bares, o que só conseguimos agora e nos deixa aliviado com a certeza da permanência dos jogos no Machadão”, disse José Rocha, que logo após a reunião comunicou a decisão ao vice-presidente da CBF, Elísio Vicente, que concordou com o prazo estabelecido.



O jogo desta sexta-feira (12) entre América e Vila Nova será o último onde será permitida a comercialização de bebidas alcoólicas no estádio Machadão, possibilitando, dessa forma, que os concessionários esvaziem o estoque de bebidas adquirido antes do termo de compromisso firmado com a SEL e o América.



Fonte: Assessoria de imprensa SEL