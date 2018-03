Caixa começa a pagar amanhã abono salarial a quem nasceu em janeiro São 552 mil trabalhadores que poderão sacar os R$ 415 em terminais de auto-atendimento, casas lotéricas e em correspondentes Caixa Aqui.

A Caixa Econômica Federal inicia nesta quinta-feira (9) o pagamento do abono salarial para quem nasceu em janeiro e tem direito ao benefício. São 552 mil trabalhadores que poderão sacar os R$ 415 em terminais de auto-atendimento, casas lotéricas e em correspondentes Caixa Aqui.

Quase 8 milhões de trabalhadores já receberam, até agora, o abono salarial.



O atual calendário de pagamentos vai até 30 de junho de 2009. Para facilitar o saque, deve ser utilizado o Cartão do Cidadão (com senha cadastrada), inclusive nos fins de semana e fora do horário bancário.



A solicitação do cartão é gratuita, pelo serviço 0800-726-0101 ou em qualquer agência da Caixa. Para receber informações sobre os benefícios, o trabalhador deve atualizar os dados no cadastro PIS, principalmente o endereço da residência.



Tem direito ao abono o trabalhador cadastrado no PIS até 2003 que tenha trabalhado pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2007, com carteira de trabalho assinada pela empresa. Ele deve ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais e estar com seus dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).