ABC finaliza preparativos para o duelo de alvinegros

Artur Dantas Valdir Papel foi o destaque do treino com dois gols

A novidade no “duelo de alvinegros” foi a confirmação de Paulo César, suspenso na partida contra o Paraná. O zagueiro, que havia cumprido suspensão, se machucou em um choque com Bosco no treino de quarta-feira (2), mas já foi liberado pelo departamento médico.Completando o trio de zagueiros, Ben-Hur e Fabiano respondem pelo setor defensivo. Para o lugar do volante Márcio Hahn, suspenso pelo recebimento do terceiro cartão amarelo, Jean foi escalado e atuará ao lado de Adelmo.

Rodriguinho

O técnico Ferdinando Teixeira afirmou que Rodriguinho tem vaga assegurada para as próximas partidas. “Eu já conversei com o atleta e expliquei que ele iria passar por uma maratona de jogos para adquirir novamente o ritmo das partidas”, revela.

Destaques

Ferdinando evita falar de destaques no time na partida contra o Fortaleza. “Acredito que todos os jogadores se destacaram no jogo fora de casa. Um atleta pode desequilibrar apenas o momento, mas o que gera resultados é o trabalho em grupo”, esclarece.

Cobrança

Ferdinando explicou que os jogadores reagem bem às cobranças da comissão técnica, mas não conseguem administrar quando vêm da torcida. “Nós temos a fama de sermos imbatíveis aqui no Frasqueirão. Isso acaba gerando um nervosismo nos jogadores”, conclui.

Frasqueirão



Apesar de contar com o apoio da torcida em casa, o alvinegro tem mais dificuldades de jogar no Frasqueirão. “Os times que vem jogar sob o nosso mando de campo, se fecham, dificultando as nossas investidas".

Escalação do ABC para o jogo do sábado (5)

Paulo Musse, Ben-Hur, Paulo César, Fabiano, Allyson, Bosco, Adelmo, Jean, Rodriguinho, Valdir Papel e Alexandre.