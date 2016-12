A candidatura de Micarla é eclética, e não do Democratas, diz Paulinho Freire

O ex-deputado estadual e candidato a vice-prefeito Paulinho Freire (PP) afirma que a candidatura de Micarla de Sousa (PV) não é de oposição ao Governo Lula. Segundo Freire, os opositores da deputada do PV estão tentando nacionalizar a campanha e taxar a candidatura da parlamentar como de oposição ao governo federal para utilizarem a popularidade do presidente para a eleição de Natal.Mesmo afirmando que a o Democratas – partido que faz dura oposição à administração de Lula – é um partido importante da aliança em torno de Micarla de Sousa, Paulinho Freire diz que a candidatura não é do partido comandado pelo senador José Agripino (DEM), e sim de um conjunto de partidos.“A candidatura de Micarla é eclética, e não apenas do Democratas. O PR, do deputado João Maia, é aliado ao governo federal, assim como o deputado Robinson Faria (PMN). O que eles [opositores] querem é nacionalizar a campanha e pegar carona em Lula”, afirmou o deputado.A deputada Fátima Bezerra chegou a declarar que a presença do Democratas na aliança em torno de Micarla de Sousa é um motivo a mais para o PT nacional estar motivado para a eleição em Natal.

Campanha

O ex-deputado Paulinho Freire disse que a campanha de Micarla de Sousa ainda não tem data definida para começar, mas que por volta do dia 14 ou 15 de julho eles deverão estar nas ruas.“Vamos promover algumas discussões antes de iniciarmos a campanha. Quando a deputada Micarla retornar de viagem já deveremos ter uma definição quanto ao início”, explicou.