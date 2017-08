Boxe: Robenílson Jesusl se despede de Pequim

Fonte: www.cob.org.br

A derrota para Anvar Yusunov, do Tadjiquistão, por 12 a 6, eliminou o brasileiro Robenílson Jesus, de 21 anos, do torneio olímpico da categoria mosca (-51kg), neste sábado (16), no Ginásio dos Trabalhadores de Pequim.Com o resultado, o boxeador baiano se despede dos Jogos nas oitavas-de-final. Na última terça-feira, dia 12, o brasileiro derrotou Anuruddha Bandara Ratnayake, do Sri Lanka, por 13 a 3.Robenílson lamenta ter abandonado a competição logo no segundo combate. Para vir a Pequim e participar de seus primeiros Jogos Olímpicos, ele deixou de ser peso galo (-54kg) para lutar pela categoria mosca (-51kg). "Estou muito triste. Batalhei muito para chegar até aqui. Na luta de hoje, não tive chance de mudar minha estratégia para enfrentar um canhoto. Não consegui me achar e fiquei lento demais", analisou.