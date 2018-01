Lula deveria ter ficado calado, diz Salatiel

Arquivo Salatiel critica Lula por atingir José Agripino.

“O presidente deveria ter ficado calado”, disparou Salatiel ao relembrar o que o presidente declarou sobre o senador potiguar, líder da oposição no Congresso Nacional. Para o vereador, que é do PSB, partido que apóia a candidata Fátima Bezerra (PT), “o povo não deixará José Agripino ser perseguido por Lula”.Contraditório? Não para parte dos vereadores do PSB que ainda não se acostumaram com a idéia de que seu partido deixou de apoiar um filiado para se unir ao PT e dele tirar o candidato a prefeito.Em seu discurso, o presidente mandou um recado para o seu opositor. “Nós vamos ajustar as contas em 2010”.Na Câmara, Salatiel de Souza repercutiu o fato relacionando às ações realizadas por Agripino e que na opinião dele servirão de resposta ao presidente em 2010.Para o peesebista, “José Agripino deve ser o mais investigado pela turma da Abin”, ironizou.