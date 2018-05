Campinense é goleado e cai para a quinta posição

O equilíbrio tem sido a marca registrada doo Campeonato Brasileiro da Série C e a disputa pelas quatro vagas e acesso no octogonal final deve continuar até o final. Nos confrontosdesta quarta-feira (22) ficou evidente a força determinante dos mandantes. Apenas o Rio Branco-AC, demonstra não não ter forças para buscar uma reação. O time acreano perdeu para o Atlético-GO, novo líder da competição.



O Campinense de Campina Grande, equipe com vários caras conhecidas do futebol potiguar, não suportou a pressão de foi goleada de 4 a 0 pelo Brasil de Pelotas, caindo para a quinta posição. O time paraibano iniciou a rodada de hoje entre os três líderes.



Vale lembrar que nesta fase, os clubes se enfrentam entre si em dois turnos, num total de 14 jogos. Os quatro primeiros colocados vão garantir o acesso à Série B, em 2009. O time que somar mais pontos será declarado o campeão da temporada.







Os resultados da 6ª rodada do Octogonal Final da Série C



Quarta-feira



Duque de Caxias-RJ 1 x 0 Águia-PA

Brasil-RS 4 x 0 Campinense-PB

Confiança-SE 2 x 1 Guarani

Rio Branco-AC 1 x 2 Atlético-GO



Com informações do UOL Esporte