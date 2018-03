Urnas eletrônicas deram "show de civilização", diz Lula Para o presidente Lula o país demonstrou competência e organização.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta segunda-feira (6) a Justiça Eleitoral brasileira – em especial o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – e afirmou que “mais uma vez” o país demonstrou competência e organização. Apesar de 1.898 urnas eletrônicas substituídas em todo o país (5,01% do total), Lula afirmou que o equipamento deu “um show de civilização” durante o processo eleitoral.



“Acho extremamente importante uma eleição que envolveu mais de 5 mil municípios e mais de 130 milhões de eleitores transcorrer com a normalidade e com a tranqüilidade que transcorreu. Eu me sinto feliz porque, a cada eleição, a gente vai percebendo que o povo vai conquistando autonomia. O povo está fazendo o julgamento por aquilo que entende que é correto”.



Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula destacou a quantidade de prefeitos reeleitos e disse que “se as pessoas estão fazendo uma boa administração” há reconhecimento da população, que mantém os candidatos governando. Ele ressaltou o número de partidos que participam das eleições municipais este ano – um total de 27 registrados no TSE - e disse que o país conta com partidos e candidatos “para todos os gostos”, o que contribui para o amadurecendo das instituições e o fortalecimento da democracia.



“Penso que é mais uma lição de democracia que o Brasil dá ao mundo com essas eleições de 2008. O cidadão tem que participar da eleição da sua cidade porque é o prefeito que vai cuidar da sua rua, de seu bairro, da escola municipal. Se ele não participa, depois não tem nem condições de cobrar. O mesmo vale nas eleições para deputados federais, estaduais, senador, governador e presidente”.