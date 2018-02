Miguel Mossoró: "vários partidos me procuraram para desistir da candidatura "

Elpídio Júnior Miguel Mossoró é o primeiro candidato a prefeito de Natal a votar.

O candidato a prefeito de Natal, Miguel Mossoró (PTC) foi o primeiro concorrente do pleito municipal a votar neste domingo (05). O voto foi na seção 208, da Escola Estadual Ascendido de Almeida, no conjunto Pitimbu, ás 8h50.Visivelmente emocionado ele declarou que foi procurado por vários partidos, durante o mês de setembro, para desistir da candidatura.Miguel acredita que chegará ao segundo turno, mas caso não chegue, o candidato não sabe ainda quem apoiará. “Preciso conversar com as duas possíveis candidatas no segundo turno sobre os meus projetos”, salientou.Ele não confirmou se entre os partidos que o procuraram estava o da petista Fátima Bezerra ou da pevista Micarla de Sousa. Dentre os projetos que executará primeiro, caso seja eleito, o militar reformado de 69 anos fará a escada rolante do bairro Mãe Luiza.Uma das reclamações do candidato foi à cobertura da mídia impressa. “Nenhum jornal me procurou para fazer matéria. Apenas um e ainda me difamando”,colocou . Apesar disso, Miguel reconhece que a cobertura deste anos foi melhor que das eleições de 2004.