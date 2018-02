Mitsubishi Motorsports volta a Natal após um ano

No próximo sábado (11), o Mitsubishi Motorsports, etapa Nordeste, volta à Natal com a disputa da 3ª etapa da atual temporada da competição. Após um ano de ausência, a passagem do rali de regularidade pela capital promete muita emoção ao reunir competidores de toda a região.Os pilotos serão divididos nas categorias graduados, para os mais experientes, Turismo, categoria intermediária, e Turismo Light, voltada para os iniciantes no esporte. Na Categoria graduados, os pernambucanos João Bosco e Pedro Eurico lideram o campeonato, mas duas duplas de Natal entram na etapa com grande chance de pódio com Henrique Cirne/Rômulo Medeiros e Kwong Yiu Fai/Henrique Oliveira.Entre os participantes da categoria turismo a liderança é potiguar, com a dupla Omar Dantas Filho e George Pereira de Azevedo Maia, que vai para a prova com grande expectativa. "Vencer esta etapa é um sonho especial", analisa o piloto Omar.Em relação à premiação, na categoria graduados, serão distribuídos R$ 57 mil entre os três primeiros colocados da temporada. O piloto campeão da temporada na categoria Turismo ganha uma viagem com direito a três acompanhantes para o Club Méd Trancoso, no litoral baiano.Na mesma categoria, o piloto vice-campeão ganhará uma viagem para quatro pessoas, com estadias no paradisíaco Txai Resort Itacaré, e na Pousada Convento do Carmo, em Salvador. Na Categoria Turismo Light, além de troféus para as cincos melhores duplas em cada etapa, são também premiadas as três melhores duplas femininas, a melhor dupla mista e as duas melhores duplas que correrem com o Pajero TR4 Flex.O Mitsubishi Motorsports Nordeste 2008 conta com o patrocínio de Bic Banco, Mit Financiamento, W. Truffi, GW, Pirelli, Amarula, Transzero, Mit Seguro, Mapfre, Castrol, Dupont, Binno, Real Cargas, Magneti Marelli, Clarion, Daslu Homem e Gol Linhas Aéreas.

Classificação Geral do Mitsubishi Motorsports 2008

Categoria Graduados1) João Bosco Almeida e Pedro Eurico C. Rego (PE) - 24 pontos2) Daniel Lima Jr e Diogo Lima (BA) - 23 pontos3) Kwong Yiu Fai e Henrique Oliveira (RN) - 22 pontos4) Henrique Luiz da Costa Cirne e Rômulo de Medeiros Cirne (RN) - 21 pontos5) José Saraiva Cruz Jr e Amarino Duarte (CE) - 20 pontosCategoria Turismo1) Omar Dantas Filho e George Pereira de Azevedo Maia (RN) - 29 pontos2) Eduardo Aires de Souza e Raul CésarAires de Souza (CE) - 28 pontos3) Iara Galvão Guazzo e Cesar Camargo Guazzo (SP) - 23 pontos4) Paulo Rogrio Gomes Coelho e F. Cristovam V. Coelho Neto - 20 pontos5) Aníbal de Sá Nóbrega Filho e Karina Pascoal de Carvalho - 16 pontos

Programação

Dia 10 de Outubro - sexta feiraLocal: Centro de Convenções de Natal - Av. Senador Dinarte Mariz , s/n - Via CosteiraEntrega de Kits e Confirmação das Inscrições: a partir das 17h00Aula de Navegação: a patir das 19h30Dia 11 de Outubro - Centro de Convenções de NatalLargada - a partir das 08h00 -Almoço - a partir das 14H30Fonte: Assessoria de comunicação