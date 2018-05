Forças armadas serão utilizadas no combate a dengue

Nesta sexta-feira (24), o ministro da saúde José Gomes Temporão divulgou um plano para o combate à epidemia de dengue no início do próximo ano. Em uma ação conjunta que envolve o Ministério da Saúde e da Defesa, soldados do exército receberão treinamento para agir em casos de surtos nos estados que apresentam maior risco, entre eles, o Rio Grande do Norte.A idéia é reflexo do que foi aplicado no Rio de Janeiro em 2008, quando o Exército atuou durante a epidemia da doença. De acordo com o levantamento do Governo Federal, além do Rio Grande do Norte, os estados com maior probabilidade de desenvolver a epidemia em 2009 são: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Espírito Santo, Ceará, Pará, Alagoas, Bahia, Rondônia e Goiás.No Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) declarou que um plano de prevenção vem sendo executado para evitar o surto verificado neste ano. Os 16 municípios do RN que foram mais afetados com a doença serão atendidos. Embora nenhum comunicado tenha sido encaminhado à Sesap, R$ 2,3 milhões foram repassados pelo Ministério da Saúde para a ação.Apesar do esforço conjunto envolvendo os Estados e o Ministério da Saúde e da Defesa, o ministro Temporão demonstrou preocupação com o desenvolvimento do trabalho. Para ele, a mudança de prefeitos nos municípios não devem interromper o trabalho desenvolvido contra o

Aedes aegypti.