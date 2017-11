Em depoimento, Nego Dante nega crimes praticados e conta como fugiu de hospital

Arquivo Nego Dante não deu respostas concretas ao delegado, mas contou como fugiu de hospital.

Evasivo em suas respostas, Nego Dante afirmou ao delegado que era “receptador” dos produtos obtidos por meio de roubos. “Conversei com ele um bom tempo e ele nega praticamente tudo”, comentou o delelegado.Nego Dante negou a autoria de diversos crimes dos quais é acusado. “Quando falei dos comparsas, ele disse que uns não conhecia e aqueles que reconhecia falava que não tinha qualquer envolvimento”, lembrou Lordão.Lordão se mostrou surpreso com a mudança na fisionomia do foragido. "Ele está bem diferente do que naquela época que foi preso", analisou. O delegado destacou que três dos comparsas de Nego Dante já foram presos nesse período em que ele ficou foragido.Com relação a fuga do pronto-socorro Clóvis Sarinho, Nego Dante disse ao delegado que fugiu pela janela da enfermaria onde estava internado. "Ele contou que os PMs deram 'bobeira' no intervalo de tempo em que iam observá-lo e foi aí que aproveitou para escapar", informou.Ainda no depoimento, o foragido da polícia potiguar disse que saiu pela janela e "escalou" uma parede até conseguir chegar ao chão onde furtou uma bicicleta e fugiu. Nego Dante não revelou o local para onde foi após a fuga.O titular da 1ª DP de Parnamirim teve informações que Nego Dante tinha alugado dois imóveis. "Em um ele estava se escondendo e no outro seria para colocar os produtos dos crimes", revelou.Agora, Lordão retorna ao Rio Grande do Norte para dar continuidade nas investigações contra Nego Dante e seus comparsas para que sejam identificados - e comprovados - novos delitos cometidos por eles.