Carlos Eduardo: Essa administração terá continuidade com nossa candidata

Thyago Macedo Prefeito informou que irá acompanhar apuração em casa.

O prefeito Carlos Eduardo Alves esteve presente a sua seção eleitoral, de número 70, na manhã deste domingo (5), por volta das 11h, e apresentou confiança quanto à realização do segundo turno. “Essa administração terá continuidade com nossa candidata. Com certeza vamos ao segundo turno”, declarou o prefeito.De acordo com Carlos Eduardo, “Natal continuará crescendo de maneira organizada e isso será possível com eleição da nossa candidata [Fátima Bezerra]”. O prefeito chegou ao colégio Atheneu acompanhado da esposa e da filha, que o acompanhou até a urna eletrônica.Depois de votar, o prefeito comentou que passará o resto do dia circulando por alguns setores da cidade. “Não sou de ficar visitando as zonas eleitorais, mas vou passar o resto do dia andando por Natal. Acredito que a eleição vai ocorrer tranquilamente, como tem sido até agora”, declarou.Em relação à apuração dos votos, Carlos Eduardo informou que acompanhará de sua residência. “Participei de muitas campanhas e sempre acompanhei o resultado de casa”, disse. Questionado se isso traria sorte, ele respondeu: “em todas que participei sempre venci, pra deputado, vice-prefeito e prefeito”.