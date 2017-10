Aldeilma Luzia: ela respira esporte

Cedida O preconceito não partia somente da torcida, mas dos jogadores, dirigentes e da própria arbitragem,

O curso de quase um ano teve como provas práticas a arbitragem em duas partidas. Na primeira delas, Aldeilma relembra: "Meu teste prático aconteceu no Juvenal Lamartine e foi horrível. Eu não sabia o que fazer. Meu irmão me ajudou e ficou por trás de mim correndo e dizendo como proceder. Quando acabou o jogo eu decidi que não era aquilo que eu queria", disse.Um mês depois, um fato interessante marcou o início da carreira da assistente no futebol. Na segunda aula prática, no Machadão, sob o olhar atento de uma das maiores autoridades da arbitragem, Jader Correia da Costa, ex-árbito e mais tarde diretor do quadro, hoje falecido, Aldeilma enfrentou o jogador do juniores do ABC. "Ele veio reclamar comigo de um lance de impedimento. Eu coloquei a bandeira debaixo do braço e disse: 'Olhe, do jeito que eu estou aqui contra a minha vontade, se vier chiar comigo eu meto essa bandeira em você. O menino se assustou e saiu".Na chegada ao vestiário, em meio a outros árbitros, Jader foi questionado sobre qual o fator principal para ser um bom árbitro. Em meio às respostas como "preparo físico", "domínio da regra" e autoridade", surpreendeu: "Coragem , coragem e coragem. E isso, aquela alí tem", disse ele, apontando para Aldeilma. Envergonhada, mas satisfeita com o elogio, Aldeilma se retirou do vestiário, lembrando-se de trocar as chuteiras apenas na parada de ônibus.Na carreira de assistente, Adeilma falou das dificuldades em se firmar num segmento absolutamente dominado pelo sexo masculino.O preconceito não partia somente da torcida, mas dos jogadores, dirigentes e da própria equipe de arbitragem. "Houve um jogo amador que fui apitar com Charles (Eliont, da atual Comissão de Árbitro da FNF) e os jogadores se negaram a entrar em campo para a partida. Eu me dispus a ir embora só, mas os meus colegas me acompanharam e não apitamos a partida", disse.Outro problema enfrentado por Aldeilma foi o tempo para se preparar para os exames do quadro efetivo de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).Trabalhando dois expedientes no escritório de um supermercado e estudando à noite, o tempo livre era o horário do almoço, onde trabalhava a parte física na praia. Em 1996, uma prova realizada em Recife com concorrentes de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte eParaíba credenciou a assistente ao grupo.Dentro das quatro linhas, vivenciou eventos curiosos como o caso do jogador do ABC Reinaldo Aleluia. "Em 2005, no jogo entre ABC e Potiguar de Mossoró, Aleluia sofreu uma falta que foi assinalada pelo árbitro. O que aconteceu é que ele queria que eu também marcasse. Ainda caído no chão, começou a dizer coisas comigo. Eu enrolei a bandeira, entrei em campo, fui pra cima dele e disse: "Levanta pra você apanhar".No jogo seguinte do ABC em Currais Novos, Aldeilma foi novamente escalada e se dirigiu à Comissão de Árbitros e pediu para não trabalhar no jogo. Diante da negativa, entrou em campo. Momentos antes do início da partida, avistou Reinaldo Aleluia com a braçadeira de capitão. Ao se aproximar do árbitro, ouviu o jogador. "Cuidado com ela aí que é muito brava. Eu ia apanhando no jogo passado." Esse fato ela lembra com muita alegria e uma pontinha de orgulho.Entre os momentos mais marcantes dentro do futebol, está o jogo do Sport Recife que apitou na Ilha do Retiro. "No vestiário, pensei que na hora da partida ia ficar nervosa quando visse as 40 mil pessoas que lotavam o Estádio. O que aconteceu quando entrei é que fiquei encantada com aquela festa".Aldeilma explicou que no campo a atitude do árbitro deve ser diferente. Não há espaço para a desconcentração. O assistente deve estar sempre focado nos 90 minutos da partida. "No final dos jogos, nós árbitros comemoramos também. Fazemos nossas orações e agradecemos o fato de ter ocorrido tudo bem, tanto no campo quanto na arquibancada.Apesar de um começo difícil, a assistente disse que a situação é melhor atualmente. "Hoje eu trabalho quase em todas as finais de campeonato de bairros, campeonatos da Grande Natal. Hoje ainda existe o preconceito, menos que antigamente, mas ainda há. Não vejo mais isso por parte dos jogadores e dos dirigentes dos clubes", destaca.Aldeilma explicou que para ser mulher dentro do futebol é preciso ter personalidade muito forte e ser perseverante. "Tem que ser muito mulher sem perder a feminilidade. Com esses fatores, não há como ser desrespeitada", garante. Além de árbitra assistente, Aldeilma trabalha como comerciária e faz curso superior de administração de empresas.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 23 - 30 de agosto a 5 de setembro de 2008)