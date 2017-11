Ferdinando Teixeira ainda não definiu a equipe

Artur Dantas O técnico Ferdinando tem dúvidas no esquema e na escalação

O esquema de jogo mais utilizado pelo treinador deve ser mantido - 3-5-2 -, com Luizinho Netto na ala direita, confirmado, já que Bosco está suspenso. O trio de zagueiros deve ser formado por Márcio Santo, Paulo César e Valney, já que Ben-Hur também está suspenso. Na ala esquerda a primeira dúvida: Piauí, que pode fazer sua estréia ou Marcelo Panda.No meio-campo, o treinador deve mesmo manter os dois volantes de pegada - Márcio Hahn e Jean Paraibano - e Fabiano Gadelha fazendo a meia de ligação. No último coletivo em Natal, ainda foi testada a possibilidade de Gadelha jogar ao lado de Jean Carioca, que vinha sendo o titular da camisa 10. No entanto, como a partida é no campo do adversário, dificilmente será essa a opção do treinador.O Juventude, que já foi vice-líder do Brasileiro, hoje está longe do acesso e busca recuperação. Longe do acesso, assim como o ABC, o time da serra gaúcha precisa da vitória nesta sexta-feira, às 20h30, para seguir sonhando com a elite nacional, em 2009. O resultado positivo também vai servir para motivar ainda mais o Juventude, que vem de duas vitórias consecutivas. A última, para o Marília, por 1 a 0, deixou a equipe gaúcha na nona posição, com 32 pontos, a dez do G4 – zona de acesso.No Juventude, os zagueiros João Leonardo e Cris, contratados durante a semana, farão suas estréias. O primeiro assume a vaga deixada por Márcio Alemão, dispensado, enquanto a entrada de Cris altera o esquema para o 3-5-2. Desse jeito, o lateral-direito Alex perde a posição.O volante Marcelo Costa será improvisado na função. Na frente, o atacante Mendes retorna após oito jogos fora devido a problemas físicos. Abedi vai para o banco e Ivo será recuado para o meio, onde disputa a posição com Bruno.Michel Alves; João Leonardo, Dirley e Cris; Marcelo Costa, Juan Perez, Lauro, Bruno (Ivo) e Egídio; Mendes e Maycon.Técnico: Ivo WortmannRanieri; Márcio Santos, Paulo César e Valnei (Fabiano Gadelha); Luisinho Neto, Jean, Márcio Hahn, Jean Carioca e Panda; Ivan e Warley.Técnico: Ferdinando TeixeiraEstádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul – RS12/09/2008 (sábado)20h30Maurício Aparecido Siqueira – MT