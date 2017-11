Nove municípios do RN têm mais eleitores que habitantes São 90 em todo o Brasil. Severiano Melo tem a maior diferença: o município abriga 25% a mais de eleitores em realção a seus moradores.

A Empresa Brasil de Comunicação divulgou lista com os 90 municípios do Brasil que têm mais eleitores que habitantes. Severiano Melo, do Rio Grande do Norte, encabeça a lista, com 7.162 eleitores para 5.728 habitantes. O número de eleitores, no município, ultrapassa 25% da população.



Mais outro municípios do estado aparecem na lista: Galinhos, com 2.219 habitantes para 2.593; Triunfo Potiguar que tem 3.359 habitantes e 3.634 eleitores; Monte das Gameleiras com 2.460 habitantes e 2.704 eleitores; Lagoa Salgada com 7.395 e 7.486 eleitores; Fernando Pedroza, que tem 2.694 habitantes para 3.040 eleitores ; Passagem, com 2.704 habitantes e 2.776 eleitores; Lagoa de Velhos, com 2.778 e 2.835 eleitores e, por último Bodó, com 2.611habitantes para 2.629 eleitores.