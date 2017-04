Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal para este sábado (26)

Joanilson de Paula (PSDC) Joanilson de Paula (PSDC)

O candidato inicia o dia com café da manhã na Assembléia Legislativa. Às 16h faz visita domiciliares no Bairro Potengi e às 19h participa do aniversário de Maurisom.

Miguel Mossoró (PTC)



A partir das 8h o candidato faz caminhada na av. Rio Branco. Às 16h caminha no Bairro Planalto e às 20h visita shoppings da cidade.

Sandro Pimentel (PSOL)



O candidato começa o dia fazendo comício relâmpago no Alecrim (9h) e depois visita a Cidade Verde (14h).

Fátima Bezerra (coligação "União por Natal")



Às 9h começa a concentração da Caravana 13, localizada na área de lazer do Panatis, e que deve passar por toda a Zona Norte. Às 14h participa do aniversário do jornal O Público na igreja Ponte Velha (Emaús). Às 15h tem início a grande caminhada no bairro de Nossa Sra. da Apresentação, na Zona Norte.

Dário Barbosa (PSTU)



O candidato reúne-se com apoiadores da campanha em Cidade Alta (manhã) e Redinha (tarde).

Wober Júnior (coligação “É Melhor por Natal”)

A partir das 10h30 o candidato caminha pela feira do Conjunto Soledade II. À tarde faz várias reuiniões com lideranças do partido.As agendas dos candidatos Pedro Quithé (PSL) e Micarla de Sousa (coligação "Natal Melhor") serão publicadas assim que enviadas à redação do

