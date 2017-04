Quatro estudantes estão perdidos em reserva florestal no Amazonas Dentro os desaparecidos está o potiguar Galileu Petronildo Silva Dantas, de 26 anos.

Quatro estudantes universitários que fazem mestrado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) estão desaparecidos desde ontem (23) na Reserva Florestal Adolpho Ducke, no Amazonas. De acordo com a direção do Inpa, eles chegaram ao local por volta das 9 horas (horário de Brasília) para realizar um trabalho de campo, que consistia na coleta de insetos aquáticos, e desde então não foram vistos. O comandante do Corpo de Bombeiros no estado, coronel Antônio Dias, disse hoje que, apesar das dificuldades de circulação no local, eles deverão ser localizados em breve.



A reserva, com 10 mil hectares de extensão, é administrada pelo Inpa e está situada no Km 26 da estrada AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, e é considerada perímetro urbano.



Ducke explicou que o local é de mata fechada, o que dificulta a locomoção, mas que a área é toda mapeada. “As equipes estão munidas com GPS [Sistema de Posicionamento Global} e mapas do local que, sem dúvida, os levarão a encontrar os desaparecidos", afirmou. As buscas foram encerradas hoje, às 19h, devido à escuridão no local, e serão retomadas amanhã (25) cedo.



Uma equipe composta por 16 homens do Corpo de Bombeiros do Amazonas, 13 militares do Exército e guias do próprio instituto trabalha na busca dos estudantes. Eles são Paulo Vilela Cruz, de 23 anos, de Rondônia, André Silva Fernandes, de 22 anos, de Goiás, Galileu Petronildo Silva Dantas, de 26 anos, do Rio Grande do Norte, e Ricardo Scherer, de 26 anos, o Rio Grande do Sul.



Não era a primeira visita dos estudantes à reserva. Segundo a assessoria de Comunicação do Inpa, no início do curso de mestrado, eles participaram de um curso básico sobre sobrevivência na selva, ministrado por uma equipe do Exército. Três dos estudantes iniciaram o curso neste ano e apenas um em 2007.