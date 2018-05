Polícia incinera 100 quilos de cocaína avaliados em R$ 6 milhões

Divulgação Depois de refinada, droga poderia valer R$ 30 milhões.

O delegado Ronaldo Gomes explicou que essa é a segunda parte da droga apreendida em Jenipabu. Na sexta-feira passada (17), a Deicor havia incinerado 245 quilos de crack. Além da grande quantidade de droga, a polícia prendeu em flagrante em uma casa de praia os paulistas Nilton Albuquerque Gomes de Andrade e Claudio Martins Junior.Apesar de estar avaliada em R$ 6 milhões, a cocaína incinerada nesta sexta-feira poderia render até R$ 30 milhões à organização criminosa. Ronaldo Gomes destacou que os 100 quilos se encontravam na sua forma pura e que depois de refinados poderiam chegar a 300 quilos de cocaína.O delegado-geral da Polícia Civil, Ben-Hur Cirino de Medeiros, informou que essa foi a maior quantidade de droga já apreendida de uma só vez no Rio Grande do Norte. “Agora, as investigações continuam para que possamos descobrir quem são essas pessoas que trouxeram a droga e a que organização criminosa elas pertencem”, frisou.Ben-Hur também falou sobre a importância do trabalho da polícia no combate ao tráfico de drogas: “O combate ao tráfico de entorpecentes no Estado é prioridade da polícia, uma vez que é pela droga que se mata, rouba e furta. No entanto só a repressão não é suficiente. Faz-se necessária a atuação policial na prevenção ao uso de drogas”, ressaltou.Além da Polícia Civil, esteve presente na incineração da droga o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcondes Pinheiro, um representante do Ministério Público e o Secretário Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, o qual ressaltou que a incineração de droga “é uma medida prevista em lei e como não havia um local adequado para o armazenamento do produto apreendido, ele teve que ser queimado”.