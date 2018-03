Lula vai definir na próxima semana em quais palanques subirá no segundo turno No primeiro turno, Lula evitou fazer campanha em cidades onde o PT e partidos aliados se enfrentavam. Presidente veio a Natal.

Na próxima semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá convocar os parlamentares da base aliada para definir em quais palanques subirá no segundo turno das eleições municipais, conforme relato de aliados que se reuniram nesta segunda-feira (6) com ele no Palácio do Planalto.



“O presidente deve analisar todas as situações onde a base do governo esteja representada por uma candidatura que tenha um vínculo histórico forte com essa base. E deve apoiar esses candidatos”, comentou o líder do governo na Câmara, deputado Henrique Fontana (PT-RS). No primeiro turno, Lula evitou fazer campanha em cidades onde o PT e partidos aliados se enfrentavam.



Mesmo que o presidente mantenha essa postura no segundo turno, a estratégia do PT deverá ser de colar a imagem do presidente a dos candidatos petistas. É isso que deve ocorrer em Porto Alegre, onde a candidata Maria do Rosário (PT) enfrentará José Fogaça (PMDB) no dia 26 de outubro.



“O importante é o apoio dele [presidente Lula] e isso está garantido. Vamos continuar mostrando para a população de Porto Alegre que a candidata que está ao lado do presidente Lula é a candidata Maria do Rosário”, disse Fontana.



Durante a reunião com o Conselho Político – formado por parlamentares da base aliada - Lula comemorou a vitória da base aliada em prefeituras no primeiro turno e afirmou que os adversários – PSDB, DEM e PPS – devem ficar preocupados, segundo relato do líder do PT, deputado Maurício Rands (PE).



“O presidente comentou os resultados eleitorais e falou que existem três partidos que devem estar preocupados com os resultados das eleições municipais – PSDB, DEM e PPS –, que perderam prefeituras em grande número. Ele realçou que os partidos da base aliada devem estar satisfeitos, porque todos tiveram uma boa performance, uns mais, outros menos”, afirmou Rands.



O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulci, defendeu que Lula participe de campanhas no segundo turno das eleições, nos municípios onde ele “se sentir à vontade”, em favor de candidaturas do PT ou de partidos da base aliada.

"Eu sou daqueles que acha que o presidente deve ir, sim, aos municípios onde ele se sentir à vontade para participar, defendendo candidaturas da base aliada. O importante é que o presidente apóie os partidos da base aliada", disse Dulci.



Participaram da reunião do Conselho Político os ministros Guido Mantega (Fazenda), Dilma Rousseff (Casa Civil), José Múcio (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Bernardo (Planejamento) e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, além da líder do governo no Congresso Nacional, senadora Roseana Sarney (PMDB-MA) . O tema principal da reunião foi a crise financeira internacional.