Brasil já perdeu US$ 2 bilhões neste mês por causa da crise financeira

Brasília - A crise financeira internacional refletiu no saldo da entrada e saída de dólares do país por meio das operações financeiras (investimentos em bolsa e títulos, pagamento de juros, remessa de lucros, viagens internacionais). De acordo com dados do Banco Central, até o dia 19 deste mês, houve saída de US$ 1,955 bilhão.



Os dados divulgados anteriormente, referentes à movimentação até o dia 12 deste mês, mostravam saldo positivo de US$ 725 milhões nas operações financeiras. A crise se agravou no dia 14 deste mês, com o anúncio do pedido de concordata do banco de investimento americano Lehman Brothers. Segundo Lopes, esse número reflete “basicamente o mercado acionário”, mas também o aumento das remessas de lucros e dividendos.



No caso das operações comerciais, o saldo é positivo em US$ 5,414 bilhões, com exportações de US$ 13,334 bilhões e importações de US$ 7,921 bilhões. Mesmo com o resultado negativo das operações financeiras, o saldo total do fluxo cambial está positivo em US$ 3,459 bilhões.



O BC também indica a saída de investimento em ações no país no valor de US$ 1,081 bilhão, enquanto as aplicações em renda fixa registraram ingresso de US$ 818 milhões, neste mês até hoje (23).



Segundo o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, pode estar havendo migração de ações para renda fixa, mas o país pode também estar atraindo novos investimento para a renda fixa.



A projeção de investimento estrangeiro em portfólio (ações e renda fixa) passou de US$ 25 bilhões para US$ 22 bilhões. “Isso reflete o comportamento do mercado acionário doméstico”, com saída de investidores e redução de preços das ações.