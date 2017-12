Confira a agenda dos candidatos para este sábado (20)

A duas semanas para o dia da votação, os candidatos intensificam as atividades. Eles tentam percorrer todas as regiões da cidade no final de semana. Confira abaixo o roteiro de cada um:Às 10h, o candidato faz carreata pelas ruas de Natal saindo da Zona Sul até a Zona Norte. À tarde, a partir das 17h participa do aniversário de 90 anos da Igreja Assembléia de Deus, no estádio Machadão.Às 9h participa de reunião com apoiadores. Às 15h faz caminhada em Pirangi.O candidato começa o dia fazendo caminhada e visita a comerciários no Bairro Alecrim. Às 15h30 será a vez do Bairro dos Gararapes. Às 18h30, Sandro Pimentel se reúne com lideranças no mesmo bairro. Às 21h entrega carta a comerciantes de Shopping na Zona Norte.Às 9h a candidata visita a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. Às 10h terá reunião com amigos da Zona Norte. Às 15h caminhada no bairro Guarapes. Às 18h participa do aniversário de 90 anos da Igreja Assembléia de Deus no Estado do RN. Às 19 participa de Missa de Encerramento das comemorações alusivas aos 30 Anos de Evangelização da Paróquia de Nossa Sra. de Candelária. À noite, por volta das 20h30 faz reunião em em Soledade II.Às 09h faz caminhada na Feira do Alecrim. Ao meio dia concede entrevista a uma emissora de TV. Às 13h terá encontro com lideranças, no Bairro Ponta Negra. Às 16h visita as Filhas de Jô na Loja Maçônica Betel 003. às 19h faz caminhada nos bairros Cidade Nova e Felipe Camarão.A candidata faz caminhada pela Av. 9. às 14h tem carreata na Zona Sul. Às 19h participa do aniversário de 90 anos da Igreja Assembléia de Deus no RN.Pela manhã o candidato faz caminhada pelo Comércio do Alecrim. Às 15h será a vez do Conjunto Pajuçara. Às 17h participa de evento da Assembléia de Deus no Machadão. Às 20h visita lideranças em Gamoré//A assessoria do candidato não enviou a agenda.