Bancários se reúnem hoje para uma avaliação nacional Até o momento, a categoria não recebeu nenhuma informação de um acordo.

Os bancários do Rio Grande do Norte se reúnem nesta quinta-feira (2), às 16h, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte-RN). O objetivo do encontro é avaliar a greve em âmbito nacional e reforçar a greve no estado.



“A greve aqui no estado deverá continuar com mais força, pois a categoria até o momento não tem informação alguma de um novo acordo”, afirma Juvêncio Hemetério, diretor financeiro do Sindicato dos Bancários.



A categoria quer um aumento de 31%, reposição de perdas salariais referentes ao período que vai de julho de 1994 a 2008, fim do assédio moral e contratação dos concursados.



A greve continua por tempo indeterminado.