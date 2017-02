Liga Mundial: Brasil vence França em Belo Horizonte Classificado para a fase final da competição por ser o país-sede, o Brasil lidera o Grupo A com 18 pontos, dois a mais do que a França.

A seleção brasileira masculina de vôlei ratificou o bom retrospecto recente no ginásio do Mineirinho, ao vencer novamente a França por 3 sets a 0, parciais de 25-17, 25-21 e 25-19. Sem perder em Belo Horizonte desde 2002 pela Liga Mundial, o Brasil manteve a escrita neste domingo (13), apoiado pelos 18 mil torcedores presentes.



Classificado para a fase final da competição por ser o país-sede, o Brasil lidera o Grupo A com 18 pontos, dois a mais do que a França. A Sérvia, que soma 13 pontos e ainda briga pela vaga na etapa decisiva, enfrenta a lanterna Venezuela ainda neste domingo, às 16h30 (horário de Brasília).



Mesmo sem repetir a formação titular -foram dez escalações distintas em dez partidas disputadas-, o técnico Bernardinho manteve a base da equipe que derrotou a França no sábado por 3 a 0. A única alteração foi a entrada de Rodrigão no lugar de André Heller. Recuperado de uma cirurgia no joelho, o meio-de-rede retorna às quadras após quatro meses parado.



A renovada seleção francesa iniciou a partida sem dar o mesmo trabalho do dia anterior e o Brasil conseguiu abrir boa vantagem logo no início do primeiro set, anotando os dois primeiros pontos do jogo, em bloqueio de Gustavo e ataque de André Nascimento.



O bloqueio francês foi superior ao brasileiro (quatro pontos contra três do Brasil), mas o ataque dos donos da casa soube explorar bem o paredão dos visitantes para seguir virando as bolas. Os comandados de Bernardinho chegaram ao segundo tempo técnico da primeira parcial com vantagem de cinco pontos (16-11).



Em um set marcado por reclamações dos dois lados com o árbitro turco Ilbeyli, a seleção brasileira fechou o set em 25-17, em erro francês que atacava pelo fundo e pisou na linha dos três metros.



A primeira chance de abrir dois pontos no segundo set veio para o Brasil com ataque de Dante, que no sábado foi o nome do confronto com 17 pontos. O ponta, aliás, virou a bola que antecedeu o tempo técnico (8-4), após rali marcado por boas defesas do levantador Marcelinho.



Após seqüência de saques potentes de Marien Moreau, a recepção brasileira não funcionou bem e os franceses ficaram à frente do marcador (12-11). O Brasil retomou a dianteira com dois ataques em diagonal do oposto André Nascimento e do ponta Dante.



A vantagem do Brasil não durou muito e os visitantes lideraram até o 21º ponto. No momento crucial da parcial, os donos da casa viraram novamente com bom momento no saque de Giba. Após um ace, o ponta quebrou o passe dos franceses e a seleção nacional fechou em 25-21, em 25 minutos.



Longe da boa atuação que fez a seleção vencer a primeira partida contra o Brasil em Paris, a seleção francesa ainda buscava uma forma de superar os comandados de Bernardinho. Pela primeira vez no jogo deste domingo, a França abriu dois pontos de vantagem (4-2), no início do terceiro set.



Utilizando bem as opções de ataque principalmente pelas pontas, o time brasileiro contou com sucessivos erros para abrir a vantagem de 16-10, no segundo tempo técnico da terceira parcial, em cravada pelo meio de Rodrigão.



Com a larga vantagem, o técnico Bernardinho aproveitou para fazer as primeiras alterações no time brasileiro com as entradas do oposto Anderson e do levantador Bruninho. Daí foi só administrar o placar para fcehar em 25-19, com nova cravada de Rodrigão, pelo meio.