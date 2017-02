Ambulante e dona-de-casa serão julgados por assassinato nesta segunda

O Tribunal de Justiça vai transmitir nesta segunda-feira (14) o julgamento do vendendor ambulante Henrique Eduardo de Oliveira, vulgo “Dunga” e da dona-de-casa Marize Gonçalves dos Santos, acusados de assassinarem Antônio Carlos Marques da Cruz, em 2005, na Praia do Meio.Segundo a denúncia, no dia 5 de março de 2005, Henrique Eduardo, usou uma faca peixeira cedida por Marize Gonçalves e desferiu diversos golpes contra Antônio Carlos, que veio a falecer no dia 4 de abril daquele ano, em virtude dos ferimentos. O fato teria ocorrido por volta das 22h, na rua Monte Carlo, proximidades do Restaurante Casa de Mãe, Praia do Meio, em Natal.Consta ainda que o fato foi motivado por “rixa” existente entre o acusado e um irmão de Antônio Carlos. Segundo o Ministério Público, a vítima estava desarmada e foi pega de surpresa. E que a participação de Marize consistiu em indicar quem era a vítima e por ter cedido a faca, com a qual o acusado desferiu os golpes que culminaram com a morte da vítima.O Ministério Público requereu a prisão preventiva de Henrique Eduardo, por ter feito sérias ameaças a algumas testemunhas oculares do crime, de acordo com Boletim de Ocorrência acostado aos autos. O pedido foi deferido, através de decisão do dr. Ivanaldo Bezerra, então exercendo a jurisdição nesta 3ª Vara Criminal. O acusado continua preso.Para o juiz que proferiu a sentença de pronúncia, há indícios suficientes da autoria atribuída a Henrique Eduardo, a partir de sua própria confissão em juízo, além dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução. Quanto à Marize Gonçalves, o Juiz observou, igualmente, indícios suficientes da autoria a ela atribuída.Apesar dela ter negado no depoimento em juízo, os depoimentos das testemunhas indicam a sua participação. Informaram que ela ajudou o outro acusado na prática do crime, passando a arma com a qual foi praticada a infração. Marise encontra-se atualmente em liberdade. O julgamento terá início às 8h e será presidido pela juíza Eliana Alves, do Primeiro Tribunal do Júri de Natal.

* Fonte: TJ/RN.