Operação Satiagraha: Supremo concede liberdade a Pitta, Nahas e mais oito presos Decisão foi do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, acaba de conceder liberdade ao ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, ao investidor Naji Nahas e outras oito pessoas, presas na última terça-feira (8) durante a Operação Satiagraha.



São elas: Roberto Sande Caldeira Bastos, Miguel Jurno Neto, Carmine Enrique, Carmine Enrique Filho, Antonio Moreira Dias Filho, Maria do Carmo Antunes Jannini, Fernando Naji Nahas (filho do investidor) e Marco Ernest Matalon.



O grupo é acusado de envolvimento em um esquema criminoso pelas práticas de lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha. A decisão de Mendes é uma extensão ao entendimento adotado pelo ministro para conceder a liberdade ao banqueiro Daniel Dantas, o que ocorreu na noite de ontem.



Entretanto, Dantas foi preso novamente na tarde de hoje (10) após ter a sua prisão preventiva decretada pelo juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Fausto de Sanctis, o mesmo que tinha autorizado as prisões provisórias.



Na operação da PF foram presas 17 pessoas e cumpridos mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça Federal.