Missão do BID vem ao Estado para acertar detalhes da liberação de recursos Estado deve obter recursos da ordem de 45 milhões de dólares para investir no turismo; representantes do BID chegam a Natal nesta quinta (25).

Uma comissão formada por três funcionários do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) chega nesta quinta-feira (25) a Natal para conhecer os conselhos de turismo do Estado e entender as demandas de cada região.



Entretanto, o mais importante na visita dos representantes do BID é discutir os detalhes de como serão gerenciados os recursos da ordem de 45 milhões de dólares, que serão financiados ao Estado pelo banco.



“Esse recurso será investido no Estado nos próximos quatro anos”, afirma o subsecretário estadual de Turismo e coordenador do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) no RN, Carlos Alberto Medeiros.



“O Estado teve sua carta consulta aprovada em junho deste ano pela Comissão de Financiamento Externo do Ministério do Planejamento. Foi aprovada pelo Governo Federal porque ele é avalista do projeto”, diz Medeiros.



A carta consulta é um documento no qual o Estado apresenta sua intenção em obter financiamento para aplicar recursos em certa atividade econômica no turismo.



Segundo o coordenador do Prodetur, a meta é contratar o empréstimo até o mês de dezembro. A idéia, de acordo com ele, é, com o recurso obtido através do financiamento, continuar com os investimentos que já vem sendo feitos com o Prodetur Nordeste e iniciar novas ações nos pólos Costa Branco e Seridó.



“Pretendemos tornar a atividade turística no Estado sustentável, em nível de crescimento. Tudo isso para satisfazer e melhorar a qualidade de vida da população”, enfatiza.



Os representantes do BID serão recebidos pela governadora Wilma de Faria na manhã desta quinta-feira. À tarde, eles participam de uma reunião com o Conselho Pólo Costa das Dunas, no Hotel Escola Barreira Roxa. Na sexta, os funcionários do BID viajam até Mossoró para reunião com o Pólo Costa Branca.