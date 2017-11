ABC perde para o Juventude e se complica na tabela A derrota por 3 a 0 deixa o alvinegro estacionado na 11ª colocação.

O Juventude, após duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro da Série B, conseguiu a reabilitação na noite desta sexta-feira (12), em Caxias do Sul, goleando o ABC por 3 a 0. Com a vitória em casa, algo que não ocorria havia um mês, o time gaúcho chega aos 35 pontos em 24 jogos e volta a sonhar com o G-4 da competição



O ABC, por sua vez, fica estacionado nos 30 pontos, numa zona intermediária da tabela, ao menos não estando ameaçado pela zona de rebaixamento da competição. A equipe potiguar segue na estrada e tentará a reabilitação na próxima terça-feira, enfrentando o Criciúma, em Santa Catarina.



Precisando da reação no campeonato e pressionado pela torcida desde o primeiro minuto, o alviverde tentou impor pressão, mas a equipe, desentrosada, com dois jogadores estreantes - os zagueiros Cris e João Leonardo - não conseguia construir boas jogadas nos instantes iniciais.



Somente a partir dos 30min os donos da casa conseguiram encurralar o adversário em sua área e construíram os lances mais perigosos, mas não o suficiente para abrir o marcador. "Criamos, mas não o suficiente e teremos de ser mais agressivos no segundo tempo", afirmou o goleiro Michel Alves, que completava 100 jogos pelo Juventude na partida.



Pelo lado do ABC, o zagueiro Márcio Santos se mostrou satisfeito com a igualdade parcial, pois "sabíamos que iríamos encontrar dificuldades, mas conseguimos segurar eles e agora esperamos realizar um grande segundo tempo".



Com duas trocas, Abedi e Maycon nos lugares de Bruno e Ivo, o Juventude tentou se tornar mais ofensivo, mas acabou abrindo espaços para contra-ataques do ABC e aos 10min quase sofreu gol, num lance em que até o goleiro Michel Alves foi driblado por Jean.



Na seqüência, entretanto, a disposição ambiciosa do Alviverde deu resultado e Abedi conseguiu fazer o 1 a 0, aproveitando um cruzamento de Egídio da ponta esquerda. A partir da abertura do placar o Juventude ficou mais confiante, a torcida antes quieta começou a apoiar e o time viveu seus melhores momentos no jogo.



Abedi, o destaque da partida, aos 30 e Mendes, aos 34,l completaram a goleada que faz o Juventude manter as esperanças de retornar à elite do futebol nacional em 2009.



Fonte: Uol Esporte