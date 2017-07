Caixa registra em julho saldo de R$ 1,89 bilhão em caderneta de poupança

A Caixa Econômica Federal encerrou julho com uma captação líquida (depósitos menos retiradas) de R$ 1,89 bilhão na caderneta de poupança, com crescimento de 26% em relação ao mesmo mês do ano passado.Com o resultado, o estoque de depósitos em caderneta de poupança na Caixa sobe para R$ 84,5 bilhões, o que representa 33,66% dos R$ 251 bilhões registrados no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).De acordo com o vice-presidente de Pessoa Física da Caixa, Fábio Lenza, “os números apresentados revelam que a poupança continua bastante atrativa, apresentando-se como boa opção de diversificação do portfólio de investimentos dos nossos clientes”.Em julho foram abertas 352 mil novas contas de poupança na Caixa, ultrapassando a meta de 300 mil contas por mês estabelecida pelo banco.Pesquisa encomendada pela Caixa no Rio de Janeiro e São Paulo, mostra que a grande maioria dos jovens de 14 a 17 anos de idade, oriundos de famílias mais abastadas, depositam suas economias em cadernetas de poupança.De acordo com o diretor da Caixa, a poupança é uma modalidade de investimento bastante procurada tanto pelos benefícios que oferece quanto pela facilidade de acesso, porque além de não pagar tarifa de manutenção, a caderneta pode ser aberta com qualquer valor, em qualquer data e sem incidência de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).Para abrir uma conta de poupança basta apresentar os documentos de identidade, o CPF e um comprovante de residência.

* Fonte: Agência Brasil.