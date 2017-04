Rio Potengi: desastre ambiental completa um ano e pescadores ainda contabilizam prejuízos

Vlademir Alexandre Toneladas de peixes e crustáceos morreram no rio Potengi.

Ana Paula Oliveira "O cenário ainda é lamentável", desabafa Zeca Cunha, presidente da Colônia de Pescadores de Macaíba.

A poucos dias de completar um ano (acidente ocorreu em 28 de julho), pescadores e estudiosos em meio-ambiente lamentam o acidente e queixam-se dos transtornos que o fatídico dia ainda traz.Para o pescador Francisco Chagas da Silva, de 56 anos, a situação para quem sobrevive do que retira do rio Potengi, ainda é muito crítica. Ele conta que atualmente existe peixe e crustáceos no rio, mas a desconfiança da população dificulta a comercialização. “As pessoas têm medo de comer um alimento vindo de um rio, onde se despeja esgotos domésticos, industriais e hospitalares”, declara.Casado, pai de três filhos, o pescador Clovis Dantas Ribeiro, de 49 anos, também sofre com o desastre ambiental ocorrido no rio Potengi, no ano passado. O pescador afirma que o seguro-desemprego pago pelo Governo do Estado só beneficiou aos pescadores cadastrados na colônia de pescadores.“Eu sou cadastrado. Mas, quem não era?”, questiona. Ele confessa que o seguro, que era para perdurar por quatro meses, só foi pago um mês. Clovis Dantas acrescenta: “Passei e continuo passando sufoco financeiro. Se não fosse a ajuda de amigos, não sei o que seria da minha família”."O cenário ainda é lamentável. De um ano para cá, não verificamos nenhuma ação concreta do Governo do Estado. Ações efetivas só mesmo da colônia e da bióloga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rose Dantas”, lamenta o presidente da Colônia de Pescadores de Macaíba, Zeca Cunha. Ele resume a indignação dos pescadores com a falta de apoio do poder público.A bióloga Rose Dantas, que faz um trabalho de monitoramento das águas do rio Potengi, uma das primeiras a chegar ao local no dia do acidente, afirma que os poluidores e as fontes poluidoras são as mesmas do passado.“Nada foi feito. O Idema não fiscaliza. A Caern deve redirecionar os esgotos jogados no rio para estações de tratamento. É inadmissível que isso ainda aconteça”, queixa-se.Por meio da assessoria de imprensa, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Idema) informa que vem realizando regularmente a fiscalização no rio Potengi.Segundo a assessoria, não tem o menor sentido as declarações da bióloga Rose Dantas, quando ela cita que o órgão ambiental nada fez para tentar resolver a situação do rio.“Não tem o menor sentido. Seria estranho o Idema não ter feito nada. Mesmo porque houve uma ação do Ministério Público", diz a assessoria.