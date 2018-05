Flamengo goleia com um gol de Bruno, volta ao G-4 e segue na cola do Grêmio O rubro-negro mostrou muita autoridade e entrou para ganhar e convencer sua torcida.

Com autoridade, o Flamengo manteve o sonho do título ao golear o Coritiba por 5 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta colocação ( o time ganha do Palmeiras no saldo de gols) e de volta ao G-4 da competição nacional, agora com 55 pontos, o Rubro-Negro teve os seus gols nos pés de Leonardo Moura e Bruno, ambos de pênalti, Obina, Ibson e Maxi. Já o Coxa, teve reduzida suas chances de Libertadores e segue em oitavo, com 46.



Do outro lado, o destaque do Coritiba no Nacional, o atacante Keirrison lamentou o resultado adverso: "Hoje (quinta-feira) realmente deixamos a desejar. Nossa situação ficou ainda mais complicada por uma vaga na Libertadores, mas precisamos acreditar até o fim", afirmou o goleador.



As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira. O Coritiba tentará a reabilitação diante do Atlético-MG, às 19h30, no Couto Pereira. Já o Rubro-Negro visitará o Vitória, às 21h50, no Barradão.





FLAMENGO

Bruno, Jaílton, Ronaldo Angelim e Aírton; Leonardo Moura, Toró, Kleberson (Fierro), Ibson e Luizinho (Fernando); Marcelinho Paraíba (Maxi) e Obina.

Técnico: Caio Júnior



CORITIBA

Vanderlei, Marcos Tamandaré (Marlos), Maurício, Felipe e Ricardinho; Rodrigo Mancha, Alê, Leandro Donizete (Thiago Silvy) e Carlinhos Paraíba (Jaílson) João Henrique e Keirrison.

Técnico: Dorival Júnior



Data: 23/10/2008 (Quinta-feira)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS)

Assistentes: Altermir Hausmann (Fifa-RS) e José Javel Silveira (RS)



Com informações do UOL Esporte