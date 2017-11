Fátima Bezerra: Há uma falsa polêmica em torno da legislação ambiental de Natal

Fotos: Maiara Cruz Fátima: "Precisamos de infra-estrutura urbana e social para ancorar o crescimento da nossa cidade".

Nós vamos continuar os investimentos nos chamados corredores exclusivos de ônibus, além de abrir vias expressas para o fluxo de automóveis, manter a tarifa social, a gratuidade e colocar tecnologia de controle de tráfego. Vamos fiscalizar - não com o intuito de multar - mas de orientar, fazer uma política de humanização para o trânsito com os pedestres e motoristas. Eu quero implantar uma política mais abrangente para resolver essa problemática do trânsito trazendo para cá o VLT, o metrô de superfície. Ainda na visita da ministra Dilma eu disse: ministra, se prepare! A senhora sabe que eu consegui incluir no PPA uma emenda no valor de 79 milhões de reais e nós vamos em busca da parceria com o Governo Federal, para que nos próximos quatro anos a gente possa implementar aqui o metrô, que vem também para fazer integração com o ônibus. Com isso, a gente vai oferecer mais uma modalidade para o transporte público, que tem um preço de uma passagem barata. Com isso, nós teremos um trânsito sem engarrafamento para que as pessoas possam chegar no lugar que precisam e na hora certa. Volto a lhe dizer que o metrô é uma proposta a médio prazo, não é uma utopia. Ele é viável, é real. O VLT está dentro do contexto da Natal metropolitana, a Natal que inclusive vai receber os investimentos do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante.Veja bem, o clima será de parceria. Nós do Partido dos Trabalhadores temos uma tradição de manter uma gestão pautada pela participação popular. Também vamos fortalecer institucionalmente a STTU. A secretaria precisa de profissionais que tenham preparo na área de engenharia de tráfego. É preciso contratar profissionais para ocupar essa função. Vamos fortalecer muito o conselho municipal de transporte e trânsito urbano. Lá no conselho você terá a presença de um representante do empresariado, um dos trabalhadores, dos estudantes e da sociedade civil. Todas as nossas decisões nessa área serão compartilhadas, fruto de debate que o conselho fará. E elas [as decisões] terão como horizonte a defesa da cidade porque todo o nosso esforço será para que tenhamos um transporte de qualidade.A Semurb também é um órgão que precisa de um fortalecimento institucional, é preciso contratar mais pessoas, inclusive, fazendo convênios com as universidades para que possamos dar celeridade ao trabalho que a secretaria desenvolve. O que eu quero assegurar é que todo trabalho realizado pela Semurb será ancorado na segurança jurídica e na segurança técnica. Aliás, acho que tem uma falsa polêmica em torno dessa questão que envolve a legislação ambiental de Natal. Eu considero que nós temos uma das melhores do mundo. O nosso plano diretor, na década de 90, foi premiado na conferência internacional dos Estados Unidos, então a nossa legislação ambiental é excelente.Ela é comprida, e claro que faltam muitos dispositivos no próprio Plano Diretor que ainda não foram regulamentados. É preciso dar celeridade a isso e também é necessário que haja segurança jurídica. Mas o que eu quero dizer com isso é que temos uma legislação muito boa e moderna para que haja o crescimento de Natal. O que Natal precisa é de infra-estrutura urbana e social necessárias para ancorar o crescimento da nossa cidade.Eu tenho muito orgulho de ter sido escolhida entre 513 deputados para relatar uma das leis mais importantes para educação básica nesse país, que é exatamente o Fundeb. A nossa principal prioridade nessa área será a educação infantil. Nós temos 83% das crianças de 0 a 3 anos, no Brasil, que não têm acesso a creche. Nós temos cerca de 45%, entre 4 e 5 anos que não têm acesso a pré-escola. Nos próximos quatro anos, vamos implantar o programa pró-infante, em sintonia com o Governo Federal, e através desse programa nós vamos construir uma rede municipal de centros de educação infantil. A nossa proposta é universalizar o atendimento de 4 a 5 anos, ou seja, eu quero colocar todas nessa faixa etária na pré-escola e ampliar o acesso a creche. Vamos fortalecer o programa Escola Aberta, inclusive instalar pontos de cultura em cada escola do bairro. Vamos também ampliar a escola de tempo integral. Enfim, manter o fardamento, o material escolar, inclusão digital, continuar os investimentos em infra-estrutura, o prefeito carlos Eduardo entregou muitas escolas nessa gestão, nós vamos continuar ampliando a rede pública. Agora sem descuidar de uma coisa: os professores. Por isso uma prioridade nossa será a valorização salarial e profissional do professor. Como? Avançando no plano de carreiras e salários e ampliando os investimentos na formação inicial.O Brasil vive um momento bom, a economia está crescendo, tanto é que hoje nós temos vagas sobrando. Faltam trabalhadores. Daí nós vamos implantar um programa ousado de qualificação profissional em parceria com os governos estadual e federal. Criar esta qualificação em sintonia com as demandas do mercado de trabalho, pois não adianta oferecer determinados cursos que o mercado de trabalho não está precisando e, paralelo a isso, nós vamos ampliar o Projovem, que eu ajudei a trazer para Natal, o consórcio social da educação, e investir muito na cultura como geradora de emprego e renda.O compromisso que eu assumo com Natal é universalizar o saneamento nos próximos quatro anos e falo isso com segurança de quem, como deputada federal, vem ajudando muito a prefeitura e o governo do estado junto ao governo federal para que finalmente esse problema possa ser solucionado, e já começou.Graças ao Governo Lula, ao PAC e a Lei 11.445, que eu como deputada federal ajudei a aprovar no Congresso Nacional.A lei que pela primeira vez institui uma política pública nacional para o saneamento ambiental. Nesse exato momento nós temos 113 milhões de reais sendo investidos em Nossa Senhora da Apresentação, em drenagem e esgotamento sanitário. Mais 40 milhões em Capim Macio, que se arrastava há décadas, e lá eles pagam o IPTU alto, portanto, são mais de 150 milhões de reais da Prefeitura de Natal com o Governo do Estado e Federal. Os dois, através dessa lei, estão investindo nesse momento 259 milhões. Esses investimentos vão permitir que nós cheguemos em 2010 com uma rede coletora de esgoto em torno de 60%. Ora, eu vou assumir o compromisso de, entre 2010 e 2012, fazer os 40% restantes. Agora lembrando que não é só o esgotamento sanitário. Nós temos o desafio da drenagem. 80% da drenagem da zona Norte está sendo resolvida na zona sul, e pra você ter uma idéia nós temos ainda a lagoa do Jiqui, dos Potiguares, São Conrado, e nós vamos precisar ainda de investimentos em torno de 700 milhões, mas isso é viável em parceria com o Governo Federal, com o PAC, buscando recursos junto ao BNDES ao FAT eu vou assumir esse compromisso para Natal. Nós não podemos mais adiar. Eu quero dizer que isso é uma prioridade tão importante que eu vou instalar o comitê de acompanhamento das obras de saneamento ambiental. Esse comitê será coordenado por mim e um representante da Semurb, Caern, Urbana, da Caixa Econômica Federal, dos empresários, do CREA, enfim, de todos os órgãos envolvidos.Esses 6 anos como deputada federal foram muito importantes na minha vida. Me deu uma oportunidade extraordinária de trabalhar pela minha cidade, meu estado, me deu experiência e até uma visão administrativa que eu não tinha, pois eu ajudei muito Natal nesses últimos quatro anos, o que inclusive é minha obrigação. Além disso, tivemos a oportunidade de reunir em torno do meu nome uma aliança política extraordinária. Desde o presidente da República, o PSB da governadora, o PMDB do senador Garibaldi Filho, o PCdo B, o PDT, enfim 9 partidos, temos um apoio muito importante dos movimentos sociais. Toda experiência que eu tive como deputada eu quero colocar agora a serviço de Natal como prefeita para fazer a cidade avançar em mãos seguras, uma cidade acolhedora e boa pra gente viver sem medo de ser feliz.