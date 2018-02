MP pede remoção imeadiata de moradores afetados com as cheias da Lagoa de São Conrado

O Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, João Batista Machado Barbosa, ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Natal com o objetivo de tentar solucionar um problema que afeta os moradores do entorno da Lagoa de São Conrado: as constantes inundações.O representante do Ministério Público Estadual pede a remoção imediata dos moradores de 38 casas diretamente afetadas com as cheias da Lagoa de São Conrado, e sugere que o Município providencie moradias compatíveis, arcando com as despesas de relocação e aluguel até que o problema seja definitivamente resolvido.Com base nos dados da EMPARN, nos últimos dez anos a capacidade máxima que a lagoa suportaria (120 mm de chuva num período de 24 horas) foi ultrapassado pelo menos uma vez por ano, causando o alagamento de várias casas.Segundo denúncias dos moradores, a coluna d’água dentro das residências chega a altura de 1,50m. E, além disso, eles relataram que só neste ano de 2008, foram registrados três alagamentos no entorno da lagoa.Também segundo os moradores, a situação se agravou depois das obras que a CAERN realizou para direcionar as águas pluviais de outros bairros para a Lagoa de São Conrado. Outra denúncia grave apresentada pelos moradores contra a CAERN diz respeito ao despejo habitual de esgotos in natura pela própria companhia.Para avaliar com precisão toda essa situação, a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, aplicou questionários entre os moradores da região e solicitou também uma perícia, que foi realizada pelo engenheiro civil, João de Carvalho Filho, professor de Hidrologia da UFRN, Especialista em Recursos Hídricos e Mestre em Engenharia Sanitária.De acordo com os laudos, a dificuldade de infiltração das águas ocorre devido à existência de uma vegetação densa e rasteira na parte central da lagoa e por uma camada de lodo depositada na sua superfície. Além disso, foram identificadas construções irregulares na chamada “área útil de infiltração”.Com o objetivo de solucionar a situação de forma consensual, o MP firmou Termos de Ajustamento de Conduta com a SEMOV e a SEMURB, mas nenhuma providência foi tomada. Nem mesmo a regularização da lagoa no que diz respeito à concessão da Licença Ambiental de Operação.Na Ação Civil Pública ajuizada hoje (02/10) o Promotor de Justiça João Batista Machado Barbosa requer a imediata interdição e demolição dos imóveis construídos no leito da Lagoa de São Conrado; a limpeza do local, retirada do lixo e da vegetação que impede a infiltração da água; a limpeza de todas as galerias que compõem o sistema de drenagem e captação de esgotos da região, para desobstruir as tubulações; o fim do despejo de esgotos por parte da CAERN; a regularização do licenciamento ambiental; e a retirada das famílias afetadas pelas inundações, tendo em vista que “a própria permanência dos moradores nos imóveis constitui perigo real, uma vez que estes continuarão expostos a diversos vetores transmissores de doenças, como também aos riscos que a iminência de novos alagamentos representa para a sua integridade física e psicológica, podendo ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação tanto para a eles quanto para o meio ambiente”.

* Com informações do MP.